«Самое ужасное поражение сборной». Реакция фанов на вылет Канады с ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате мира по хоккею прошли матчи стадии 1/4 финала. Главная сенсация произошла в матче сборных Канады и Дании.

Канадцы считались главным фаворитом турнира. И в матче со сборной Дании должны были победить без особых проблем.

Сборная Канады открыла счет на 48-й минуте. Но шайбы сборной Дании на 57-й и 60-й минутах перевернули все с ног на голову. На то чтобы отыграться у канадцев уже не оставалось времени.

Сборная Дании вышла в полуфинал и продолжает борьбу за медали. А сборная Канады со своим звездным составом едет домой.

Болельщики раз очарованы таким выступлением сборной, которой все прочили золотые медали.

Artis: Это было безумие.

DYD BETTING: Болельщики Кросби в отчаянии.

ZGOBL: Это невероятно…..это история!!! Слава Дании из Германии. Невероятно…потрясающе…..

CFRacing: Просто вопрос, каково было количество бросков??

DanteShuriken: Боже мой, вы действительно разрушили практически безупречную международную серию Кросби.

BwcDeals: Просто помните, что вы всегда можете стать 51-м штатом и снова сказать, что хоккей – ваш вид спорта!

Mario LeCrosGoat: Никаких корректировок и никакого тайм-аута после того гола, что сравнял счет. Что у нас к черту за тренер?

B. Barata: Вот что бывает, когда не относишься к игре серьезно.

Patrick Kane is the: Проиграть команде, в составе которой всего один игрок НХЛ, когда у вас есть Маккиннон и Кросби, – это безумие.

𝗜𝗮𝗻𝘄: Учитывая силу этого состава на бумаге, это, пожалуй, самое ужасное поражение сборной Канады, которое я когда-либо видел.

sport.ua