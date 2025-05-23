«Самое ужасное поражение сборной». Реакция фанов на вылет Канады с ЧМ

На чемпионате мира по хоккею прошли матчи стадии 1/4 финала. Главная сенсация произошла в матче сборных Канады и Дании.
Канадцы считались главным фаворитом турнира. И в матче со сборной Дании должны были победить без особых проблем.
Сборная Канады открыла счет на 48-й минуте. Но шайбы сборной Дании на 57-й и 60-й минутах перевернули все с ног на голову. На то чтобы отыграться у канадцев уже не оставалось времени.
Сборная Дании вышла в полуфинал и продолжает борьбу за медали. А сборная Канады со своим звездным составом едет домой.
Болельщики раз очарованы таким выступлением сборной, которой все прочили золотые медали.
Artis: Это было безумие.
DYD BETTING: Болельщики Кросби в отчаянии.
ZGOBL: Это невероятно…..это история!!! Слава Дании из Германии. Невероятно…потрясающе…..
CFRacing: Просто вопрос, каково было количество бросков??
DanteShuriken: Боже мой, вы действительно разрушили практически безупречную международную серию Кросби.
BwcDeals: Просто помните, что вы всегда можете стать 51-м штатом и снова сказать, что хоккей – ваш вид спорта!
Mario LeCrosGoat: Никаких корректировок и никакого тайм-аута после того гола, что сравнял счет. Что у нас к черту за тренер?
B. Barata: Вот что бывает, когда не относишься к игре серьезно.
Patrick Kane is the: Проиграть команде, в составе которой всего один игрок НХЛ, когда у вас есть Маккиннон и Кросби, – это безумие.
𝗜𝗮𝗻𝘄: Учитывая силу этого состава на бумаге, это, пожалуй, самое ужасное поражение сборной Канады, которое я когда-либо видел.