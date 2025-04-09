Илья Марченко: “Мы стали фаворитами – по крайней мере, «на бумаге», но формат Кубка Билли Джин Кинг не позволяет расслабляться”

Капитан сборной Украины Илья Марченко прокомментировал предстоящий старт команды в квалификации Кубка Билли Джин Кинг



“Во вторник к нам присоединилась Марта Костюк, и теперь мы готовимся в полном составе – по плану и с хорошим настроением. Покрытие корта немного непривычное: будто на асфальт насыпали грунт, поэтому мяч отскакивает специфически. Но в целом – нам подходит.

То, что из состава Польши и Швейцарии выпали Ига Швёнтек, Магдалена Френх и Белинда Бенчич, безусловно, это играет нам на руку. Мы стали фаворитами – по крайней мере, «на бумаге». Но формат Кубка Билли Джин Кинг не позволяет расслабляться. Всего три матча решают судьбу противостояния, поэтому нужна максимальная концентрация”, – приводит слова Ильи Марченко издание Чемпион.

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Фото: ФТУ.

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