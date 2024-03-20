Майами. Рус впервые за полтора месяца одержала победу и сыграет против Костюк во втором круге

Аранча Рус выиграла свой стартовый матч на турнире WTA 1000 в США

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Аранча Рус (Нидерланды) — Сара Соррибес Тормо (Испания) 6:0, 6:3

Нидерландская теннисистка прервала серию из пяти поражений и выиграла матч впервые с начала февраля, когда вышла в четвертьфинал на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

Рус два года назад играла против Соррибес Тормо в рамках Кубка Билли Джин Кинг и проиграла со счётом 6:0, 6:4.

Для нидерландки это седьмое выступление в Майами и всего во второй раз она сыграет во втором круге. Дальше она встретится с Мартой Костюк: в 2018 году Рус победила украинку в первом круге турнира WTA 250 в Ташкенте, а в 2019 году Костюк взяла реванш в четвертьфинале турнира ITF W60 в Валенсии.

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