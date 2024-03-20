Определились соперники сборной Украины на Олимпийских играх



УАФ

Сборная Украины узнала своих соперников по групповому этапу Олимпийских игр-2024.

Украинская команда впервые примет участие в этих соревнованиях. Напомним, олимпийскую лицензию удалось получить благодаря выходу сборной Украины U21 в полуфинал молодежного Евро-2023.

Группа А

Франция

США

победитель межконтинентального плей-офф

Новая Зеландия

Группа B

Аргентина

Марокко

третье место отбора в Азии

Украина

Группа С

Второе место отбора в Азии

Испания

Египет

Доминиканская Республика

Группа D

Первое место отбора в Азии

Парагвай

Мали

Израиль

Представители Азиатской конфедерации футбола (АФК) станут известны 3 мая, когда пройдут последние матчи регионального отбора.

Футбольный турнир ОИ-2024 пройдет с 24 июля по 10 августа. Помимо города-хозяина Парижа, матчи также будут играть в Бордо, Десин-Шарпье, Марселе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене. В стадию плей-офф из каждой группы выйдут по две команды.

Напомним, действующий победитель олимпийского футбольного турнира — сборная Бразилии, которая в финале Олимпиады-2020 в Токио победила Испанию (2:1 после овертаймов). Бронзовые медали выиграла Мексика, которая в матче за 3 место одолела страну-хозяйку Японию (3:1).

Недавно главный тренер олимпийской сборной Руслан Ротань рассказал, как будет решаться проблема вызова футболистов на ОИ- 2024 год.

champion.com.ua