Следить
Футбол

Определились соперники сборной Украины на Олимпийских играх


УАФ

Сборная Украины узнала своих соперников по групповому этапу Олимпийских игр-2024.

Украинская команда впервые примет участие в этих соревнованиях. Напомним, олимпийскую лицензию удалось получить благодаря выходу сборной Украины U21 в полуфинал молодежного Евро-2023.

Группа А

  • Франция
  • США
  • победитель межконтинентального плей-офф
  • Новая Зеландия

    • Группа B

  • Аргентина
  • Марокко
  • третье место отбора в Азии
  • Украина

    • Группа С

  • Второе место отбора в Азии
  • Испания
  • Египет
  • Доминиканская Республика

    • Группа D

  • Первое место отбора в Азии
  • Парагвай
  • Мали
  • Израиль

    • Представители Азиатской конфедерации футбола (АФК) станут известны 3 мая, когда пройдут последние матчи регионального отбора. 

    Футбольный турнир ОИ-2024 пройдет с 24 июля по 10 августа. Помимо города-хозяина Парижа, матчи также будут играть в Бордо, Десин-Шарпье, Марселе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене. В стадию плей-офф из каждой группы выйдут по две команды.

    Напомним, действующий победитель олимпийского футбольного турнира — сборная Бразилии, которая в финале Олимпиады-2020 в Токио победила Испанию (2:1 после овертаймов). Бронзовые медали выиграла Мексика, которая в матче за 3 место одолела страну-хозяйку Японию (3:1).

    Недавно главный тренер олимпийской сборной Руслан Ротань рассказал, как будет решаться проблема вызова футболистов на ОИ- 2024 год.

    champion.com.ua

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis