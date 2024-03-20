Видео: Валттери Боттас снялся в ярком рекламном ролике

Валттери Боттас стал героем социальных сетей после выхода нового рекламного ролика с его участием.

Гонщик Sauber продемонстрировал свои неплохие актёрские способности в рекламе каршерингового сервиса Uber, в которой рассказал об идеальной машине для путешествий по Австралии.

Внутри пикапа, оформленного в австралийском стиле, есть всё, что так нравится Валттери – держатели для велосипеда, удочки и шлёпанцев, печка для подогрева еды, встроенный душ, сушилка для белья, встроенный отпугиватель насекомых BRS (Bug Reduction System) и другие забавные приспособления.

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