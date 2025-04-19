Лоусон: Я проехал свой лучший круг за уик-энд

На квалификации в Джидде Лиам Лоусон впервые в сезоне опередил напарника по команде…

Лиам Лоусон (12-й): «Команда отлично поработала с машиной. Мы сделали всё возможное, а я в квалификации проехал свой лучший круг за уик-энд. К сожалению, его хватило лишь на 12-е место.

С каждой гонкой я всё больше уверен в машине. Пилотировать в Джидде интересно, сердце вырывается из груди, а неоправданный риск может быть наказан, что мы сегодня и увидели. Постараюсь завтра добиться большего».

Айзек Хаджар (14-й): «На первом круге квалификации мне показалось, что с машиной полный порядок, но с тех пор мы не добились никакого прогресса. Мы просто оказались недостаточно быстры для выхода в финал.

В Джидде нельзя ошибаться, трассу окружают бетонные стены, а не барьеры или шины.

Я весь уик-энд боролся с машиной, а Лиам отлично справился и смог максимально раскрыть потенциал машины. Я не думаю, что эта трасса сложнее любой другой, просто здесь трудно добиться максимума. Если бы я отыграл ещё две десятых, это был бы идеальный круг.

Думаю, завтра нас ждёт гонка с одним пит-стопом, возможности отыграться ограничены, но мы сделаем всё возможное».

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