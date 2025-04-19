Мюнхен. Лидеры посева Зверев и Шелтон сыграют друг с другом в финальном поединке

На турнире АТР 500 в Мюнхене определились участники решающего матча



Мюнхен, Германия • 14-20 апреля • грунт • €2,747,360

Действующий чемпион: Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 1) – Фабиан Марожан (Венгрия) 7:6(3), 6:3

Бен Шелтон (США, 2) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 5) 2:6, 7:6(7), 6:4

• Александр Зверев второй раз сыграл против Фабиана Марожана и второй раз его победил. Немецкий теннисист 38-й раз сыграет в финале на уровне АТР и будет бороться за свой 24-й титул. В этом сезоне Зверев сыграл также в финале Открытого чемпионата Австралии (проиграл Яннику Синнеру). Зверев проведет третий финал в Мюнхене, где становился чемпионом в 2017 и 2018 годах. Всего для него это будет 14-й финал на грунтовых кортах и он попробует завоевать свой 9-й титул на этом покрытии.

• Бен Шелтон провел второй поединок против Франсиско Серундоло и второй раз его победил. Американский теннисист четвертый раз сыграет в финале турнира АТР и второй раз на грунтовом покрытии. Шелтон будет бороться за свой третий титул в карьере и второй на грунте (в прошлом году он победил на соревнованиях АТР 250 в Хьюстоне).

Александр Зверев и Бен Шелтон играли друг с другом один раз – в прошлом году немец был сильнее в их поединке на “Мастерсе” в Цинциннати.

btu.org.ua