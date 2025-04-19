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Футбол

Ипсвич – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Ипсвич – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • В рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги 19 апреля 2025 года в 16:00 на "Портмен Роуд" состоится матч, в котором "Арсенал" встретится с "Ипсвичем" и скорее всего заберет легкие три очка. Для лондонцев это шанс отдохнуть и сосредоточиться на более важном матче с "ПСЖ". "Синие" же просто сыграют этот матч и шансов выиграть крайне мало.

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    • Ипсвич – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    12.00 6.60 1.24 Узнать больше

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    Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

    Трансляция матча

    Ипсвич – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Ипсвич – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Ипсвич – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Ипсвич – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча “Ипсвич” – “Арсенал” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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