Непобежденный украинец завершил бой вничью, но прошел в следующий раунд

X. Дмитрий Рыбалко

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 17 по 20 апреля проходит первый этап Гран-при WBC – в субботу свои поединки провели боксеры среднего веса (до 72,6 кг).

Украинец Дмитрий Рыбалко (4–0, 2 КО) и австралиец Джуд Грант (8–0, 2 КО) выдали очень зрелищный и напряженный бой, который завершился вничью.

Старт поединка забрал боксер из Украины, однако Грант быстро перехватил инициативу. Начиная с третьего раунда уставшие соперники постоянно пренебрегали защитой и проверяли на прочность голову друг друга.

Судьи не сумели определить победителя – 58–56 Рыбалко, 57–57, 57–57. Но!

В этом Гран-при действует специальная система оценивания. За каждый раунд судьи выставляют оценки с пометкой, насколько односторонним был каждый раунд. Поэтому, если нет победителя смотрят отдельно на баллы за каждый раунд. Дополнительный счет: 7–5, 5–3, 4–3… Рыбалко проходит в 1/8 финала (в профессиональном рекорде украинца будет записана ничья – прим).

В другом поединке вечера Липарит Устян (11–0, 10 КО) потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере. Канадец Дерек Померло (11–0, 9 КО) полностью доминировал в ринге, использовал комбинационный бокс и уверенно защищался.

Шансов у украинца переломить ход боя было крайне мало. Судьи зафиксировали победу Дерека – 60–54, 60–54 и 59–56. Кстати, канадец считается одним из явных фаворитов этого Гран-при.

sport.ua