УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик рассказал о своем общении с людьми.

«Я на самом деле открыт к людям, люблю с ними общаться. Мне это нравится, слушать людей, но если я вижу, что какой-то человек пытается использовать меня, то он будет «отморожен», – сказал Усик.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно

sport.ua