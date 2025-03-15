Индиан-Уэллс. Швёнтек и Кис прервали свои победные серии, проиграв “нейтральным” теннисисткам в полуфинале

На турнире WTA 1000 в США определились участницы финального поединка



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Мэдисон Кис (США, 5) 6:0, 6:1

Мирра Андреева (-, 9) – Ига Швёнтек (Польша, 2) 7:6(1), 1:6, 6:3

• Мэдисон Кис прервала свою серию из 15 побед подряд, проиграв Арине Соболенко пятый раз за семь их очных поединков. Напомним, что в этом году Кис победила Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии. Американская теннисистка второй раз в карьере сыграла матч на уровне WTA-тура, в котором смогла взять лишь один гейм – три года назад она потерпела такое же разгромное поражение от Иги Швентек, в четвертьфинале соревнований в Индиан-Уэллс.

• Ига Швёнтек проиграла в Индиан-Уэллс впервые с 2023 года, прервав серию из десяти побед подряд на этих кортах. Польская теннисистка проиграла Андреевой второй раз в их третьем очном поединке – три недели назад Мирра выиграла у Иги в Дубае, где в итоге взяла титул. Напомним, что Ига Швёнтек не может выиграть титул с момента победы на Ролан Гаррос в прошлом году.

Финалистки турнира в Индиан-Уэллс Арина Соболенко и Мирра Андреева сыграют друг с другом шестой раз – Соболенко лидирует в этом противостоянии 4-1. В этом сезоне Соболенко победила Андрееву в полуфинале турнира в Брисбене и в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

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