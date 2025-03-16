Ф3: Рафаль Камара одержал победу в дебютный уик-энд

Рафаэль Камара одержал победу в воскресной дождевой гонке Формулы 3 Мельбурне. Вместе с ним на подиум поднялись Ной Стромстед и Теофиль Наэль.

Прогноз погоды, обещавший проливные дожди в воскресенье в Мельбурне, оправдался. К девяти утра по местному времени, когда должна была стартовать гонка Формулы 3, над трассой было облачно, а асфальт мокрый после дождя. Гонщики стартовали за автомобилем безопасности на дождевых шинах.

Бернд Майландер водил за собой пелотон четыре установочных круга, во время которых начал накрапывать дождь, после чего был дан старт с ходу гонки, продолжительностью 20 кругов.

Старт прошёл спокойно. Обладатель поула Рафаэль Камара уверенно начал отрываться от пелотона, Тим Трамниц попробовал атаковать Никиту Бедрина за четвёртое место, но безуспешно. В 9-м повороте после легкого контакта колёсами Никола Цолов и Каллум Вуазен вылетели за пределы трассы и застряли в мокрой траве, поэтому на трассу вернулся автомобиль безопасности.

Рестарт был дан на шестом круге. Камара вновь уверенно стартовал и с первых поворотов начал отрываться от пелотона. В первом повороте Сантьяго Рамос слегка выехал за пределы трассы, угодил в большую лужу и едва не потерял контроль над машиной. Он продолжил гонку, но откатился с 12-го на 18-е место.

На восьмом круге Мартиниус Стенсхорн обогнал Уго Угочукву в борьбе за восьмое место. На этом же круге Камара показал лучший круг, доведя отрыв от Стромстеда до четырёх секунд. На девятом круге Угочукву откатился на десятую строчку, пропустив Романа Билинского. Матиас Загазета получил 10-секундный штраф за то, что выдавил Алессандро Джусти за пределы трассы в 13-м повороте.

К двенадцатому кругу пелотон растянулся, а самая плотная борьба велась за седьмое место между Интрафувасаком, Стенсхорном и Билинским.

На тринадцатом круге Кристиан Хо серьёзно разбил машину, потеряв контроль на поребрике на выходе из шестого поворота. Гонщик самостоятельно покинул кокпит, а на трассу вернулся автомобиль безопасности.

На восемнадцатом круге из-за усилившегося дождя гонка была остановлена красными флагами, и пелотон вернулся на пит-лейн. Пройденной дистанции оказалось достаточно, чтобы начислить полные очки, и через несколько минут после появление красных флагов было объявлено, что гонка не возобновится.

Таким образом, Рафаэль Камара, участник Гоночной академии Ferrari, одержал победу в дебютный уик-энд в Формуле 3. Его напарник и участник молодёжной программы Mercedes Ной Стромстед принёс команде Trident победный дубль. Для него подиум стал первым в Формуле 3, как и для Теофиля Наэля.

Никита Бедрин финишировал четвёртым, а первая семёрка на старте сохранила позиции на финише.

Второй этап сезона Формулы 3 пройдёт в Бахрейне 11-13 апреля.

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