Дюбуа обратился к Усику после того, как украинец отказался от пояса IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа и Александр Усик

Британский хевивейтер Даниэль Дюбуа отреагировал на то, что украинский боксер Александр Усик отказался от чемпионского титула IBF.

«Усик освободил титул? Это замечательно, но я хотел бы выиграть свой титул в бою. Но я рад, что получил титул, это все формальность. Я увидел в интернете, где Александр сказал, что отказался от титула, это вызвало у меня положительные эмоции. Усик, я отблагодарю тебя за это в нашем реванше», – сказал Дюбуа.

Дюбуа проведет первую защиту титула IBF в бою с Энтони Джошуа, который состоится в Лондоне 21 сентября 2024 года.

sport.ua