Ланцюги, блискітки та хрести. П’ятірка найбільш помітних луків першого раунду драфту НБА-2024

27 червня відбувся перший день драфту НБА-2024. З цього року івент проходитиме за дві доби: по дню на кожен раунд.

Уже традиційно молоді баскетбольні таланти вдягаються на драфт максимально яскраво, щоб привернути додаткову увагу. Зібрали найбільш помітні луки представників першого раунду:

Трістан да Сілва, «Орландо»

Кішон Джордж, «Нью-Йорк»

Роб Діллінгем, «Сан-Антоніо» для «Міннесоти»

Рон Холланд, «Детройт»

Стефон Касл, «Сан-Антоніо»

Фото: Athlon Sports, Sports Illustrated, Bullets Forever, CBS Sports, Newsweek, Toledo Blade, Pounding The Rock, KENS 5

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