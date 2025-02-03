Форвард Днепра Конев — MVP января в Суперлиге FAVBET-2024/25

За Владимира в опросе капитанов отдал голос его главный конкурент – Буренко из Киев-Баскета

Федерация баскетбола Украины определилась с главным лауреатом января в Суперлиге FAVBET. MVP первого месяца нового года был признан форвард Днепра Владимир Конев.

На награду претендовали восемь игроков — по одному из каждого клуба Суперлиги. Голосование проходило в трех категориях — среди болельщиков (на официальной странице ФБУ в Telegram), среди капитанов команд, а также среди организаторов конкурса. По итогам каждого опроса победитель получал 5 баллов, второе место оценивалось в 3, а третье — в один балл.

Мнения участников голосования разделились. Болельщики признали лучшим защитника Старого Луцка Александра Прозапаса (41%). Второе место получил Андрей Хохоник из Запорожья, а в борьбе за третье Конев опередил капитана Киев-Баскета Павла Буренко.

Сам же Буренко отдал голос за Конева в голосовании капитанов. При этом Павел получил от коллег три голоса и победил в этом опросе, а Владимир с двумя голосами поделил второе место с Хохоником. В итоге решающим стал выбор экспертов ФБУ. Конев получил от организаторов 5 баллов и с минимальным преимуществом оставил Буренко и Хохоника позади.

Лидер Днепра в январе провел пять поединков, в среднем набирая 17.2 очка, совершая 6.2 подбора, делая 3.6 передачи и 1.6 перехвата. С рейтингом 21.0 Конев стал самым эффективным игроком прошедшего месяца в Суперлиге FAVBET. В частности, Владимир признавался MVP девятой игровой недели.

Напомним, лауреатами предыдущих месяцев в нынешнем сезоне становились Михаил Бублик из Кривбасса, Станислав Тимофеенко (капитан Днепра), и центровой Киев-Баскета Максим Сандул.

Днепр уверенно лидирует в чемпионате, выиграв все 17 матчей. В тройку также входят Киев-Баскет и Кривбасс. Замыкает таблицу Прикарпатье-Говерла. Соревнования продолжатся 4-5 февраля матчами черкасского бабла.

Суперлига FAVBET-2024/25. MVP января. Результаты голосования

1. Владимир Конев (Днепр) — 9 баллов

2. Павел Буренко (Киев-Баскет) — 8 баллов

3. Андрей Хохоник (Запорожье) — 7 баллов

4. Александр Прозапас (Старый Луцк) — 5 баллов

5. Михаил Бублик (Кривбасс) — 1 балл

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