“Эта ошибка может иметь серьезные последствия для нее”. Команда первой ракетки россии – о её возможной смене гражданства

Менеджемент Дарьи Касаткиной прокомментировал ситуацию, которая возникла во время жеребьевке на турнире WTA 500 в Абу-Даби



Напомним, что во время официальной жеребьевки соревнований Дарью Касаткину представили под испанским флагом, что с учетом того факта, что она много лет живет в Барселоне, вызвало подозрения в возможной смене гражданства.

“Это неверная информация, и мы категорически опровергаем, что Дарья переходит под флаг Испании”, – завил представитель менеджмента теннисистки в интервью BBC Sport. “Эта ошибка может иметь серьезные последствия для нее, если российские власти посчитают, что она пытается сменить гражданство, а на самом деле этого нет.”

“Дарье было непросто после её откровенных заявлений о сексуальной ориентации и критики войны”, – добавил представитель теннисистки.

Отметим, что вчера организаторы турнира в Абу-Даби опубликовали официальные извинения, назвав ситуацию с испанским флагом возле фамилии Касаткиной “административную ошибкой”.

btu.org.ua