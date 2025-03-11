Тыргу-Муреш. Колб выиграла трехчасовой финал квалификации и впервые сыграет в основной сетке турнира ITF W75

Украинская теннисистка Надя Колб прошла в основную сетку соревнований ITF W75 в Румынии в одиночном разряде



В финале отборочного турнира Надя Колб (№757 WTA), посеянная под 15-м номером, победила вторую сеяную Марию Портильо Рамирес (№383 WTA) из Мексики – 7:6(7), 4:6, 7:5. Украинка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки (у соперницы – шесть эйсов и четыре двойные), проиграла семь геймов на своей подаче и сделала семь брейков в ответ. Поединок продолжался 3 часа 12 минут.

32-летняя Надя Колб впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира ITF такой категории. Ранее соревнованиями самой высокой категории для нее был 50-тысячник в польском Торуне в 2011 году (проиграла в первом круге).

В первом раунде турнира в Тыргу-Муреш Надя Колб встретится с румынкой Габриэлой Ли (№398 WTA), которая также попала в основную сетку после успешной квалификации.



btu.org.ua