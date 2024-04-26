Мадрид. Крюгер и Бейлек обыграли сеяных россиянок и поспорят за место в 1/8 финала

На турнире WTA 1000 в Испании определяются участницы третьего круга

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 6) 7:5, 2:0 (отказ)

Кэролайн Доулхайд (США) — Ангелина Калинина (Украина, 30) 6:7(6), 6:2, 6:3

Анастасия Павлюченкова (-, 20) — Дарья Сэвилл (Австралия, LL) 6:1, 6:4

Дарья Касаткина (-, 10) — Кристина Букша (Испания) 5:7, 7:6(5), 6:3

Эшлин Крюгер (США) — Екатерина Александрова (-, 14) 6:3, 6:3

Сара Бейлек (Чехия, Q) — Анна Калинская (-, 24) 6:1, 6:4

Маяр Шериф (Египет) — Марта Костюк (Украина, 25) 6:2, 7:5

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Лучия Брондзетти (Италия) 6:4, 6:3

Эшлин Крюгер (№70 WTA) одержала вторую победу над соперницей из топ-20 в восьми сыгранных матчах. В этом сезоне американка проиграла в четырёх подобных встречах.

Сара Бейлек (№136 WTA) во втором матче подряд обыграла теннисистку из топ-50. В предыдущем раунде чешка была сильнее Анны Блинковой (№45). Калинская занимает в рейтинге 25-е место.

Крюгер и Бейлек впервые сыграют в третьем круге турнира WTA 1000. Теннисистки играли друг против друга в прошлом сезоне в квалификации турнира WTA 250 в Остине, где победила американка.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua