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Футбол

Астон Вилла – Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Астон Вилла – Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

    • 27 апреля в рамках 35-го тура АПЛ 2023/24 лондонский "Челси" с нашим Михаилом Мудриком на выезде попытается обыграть "Астон Виллу", которая борется за попадание в Лигу чемпионов.

    Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

    Читайте такжеАстон Вилла – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

    www.ua-football.com

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