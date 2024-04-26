Стролл ведёт переговоры о продаже акций Aston Martin

Лоуренс Стролл ведёт переговоры о продаже части акций команды Формулы 1 Aston Martin. По информации источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, переговоры находятся на ранней стадии.

Деловое издание сообщает, что канадский миллиардер «готов продать до 25% своей доли в гоночном бизнесе». На такой шаг Стролл-старший решил пойти, чтобы «извлечь выгоду из растущей популярности Формулы 1».

Осенью прошлого года Лоуренс Стролл, чей сын Лэнс выступает за Aston Martin вместе с Фернандо Алонсо, уже продал миноритарный пакет акций команды Формулы 1 инвестиционной компании Arctos Partners. По различным оценкам та сделка принесла бизнесмену 1,2 миллиарда долларов США.

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