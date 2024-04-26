Реал Лунина одолел Реал Сосьедад в 33 туре Ла Лиги

Реал Сосьедад в домашнем матче испанской Ла Лиги уступил мадридскому Реалу.

Игра завершилась со счетом 1:0. Единственным голом в поединке отличился 19-летний турецкий полузащитник Арда Гюллер.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин впервые с января провел матч на скамье запасных — его заменил Кепа Аррисабалага.

Чемпионат Испании — Ла Лига

33 тур, 26 апреля

<p style="text-align: center; "Реал Сосьедада — Реал Мадрид 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — 29 Гюллер

После 33 туров испанского чемпионата «сливочные» уверенно возглавляют турнирную таблицу с 84 очками в активе. Реал Сосьедад с 51 пунктом занимает шестое место.

Накануне Реал победил в Эль Классико Барселону. Также мадридцы выиграли серию послематчевых пенальти в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Эпопея Лунина: путь украинского вратаря от запасного до первого номера в Реале

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