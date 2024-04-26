Юлия Стародубцева — после выхода в полуфинал в Оэйраше: «Смогу ли я выиграть тут титул? Если ветер мне позволит»

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева прокомментировала свой выход в полуфинал на турнире ITF W100 в Португалии

— Юлия, как вы чувствовали себя во время матча?

— Однозначно, что я была немного уставшей после вчерашних двух матчей, трех сетов в одиночке и не самого легкого поединка в паре. Но я не чувствовала себя ужасно (смеется), так что смогла пройти дальше.

— Что было решающим фактором сегодня?

— Думаю, я нашла правильную стратегию и придерживалась ее до самого конца. Я надеялась, что она будет удачной. Так и произошло.

— Можете подробнее рассказать?

— Я начала мощнее играть ей под бэкхенд. Я думаю, это сработало, и я продолжала это и делать в дальнейшем.

— Как вам удалось справиться с ветром? Вчера было очень ветрено…

— Да, вчера был просто ужас, просто ужас (смеется). Просто нам всем надо справиться с этим и все. Думаю, что моя вчерашняя соперница из Португалии была немного лучше адаптирована к таким условиям, чем я. Но я не такой человек, которого сильно смущают какие-то факторы.

— К слову, ваша вчерашняя соперница сказала, что в начале второго сета ей показалось, что вы не будете бороться за матч, но буквально два-три удара все изменили. У вас такие же ощущения?

— Нет (смеется). Я считаю, что я была немного недовольна, потому что первый сет и начало второго я не отыграла очень хорошо. Но я никогда не переставала бороться. Может казалось иначе, но на самом деле я не сдавалась.

— Вы чувствуете уверенность, что сможете взять титул?

— Я не хочу делать какие-то предположения. Я просто попробую показывать хорошую игру, если смогу. Если ветер мне позволит (смеется).

— Кажется, ваше любимое покрытие — это все-таки хард, вы выиграли на нем четыре титула.

— Да, но я думаю, что я могу адаптироваться к разному покрытию. У меня был финал турнира W60 на грунте в США. Возможно, грунтовые турниры были немного более сильными [конкуретными], чем хардовые, поэтому видимо у меня и не было таких же результатов. Но я чувствую, что чувствую себя хорошо на обоих покрытиях.

— Вы играли на обоих покрытиях?

— Больше даже на грунте, но именно во время учебы в колледже я пять лет играла на харде. Поэтому естественно я больше привыкла к харду.

— Знаете ли вы свою следующую соперницу, Яну Фетт?

— Нет, не знаю. Это не в каком-то негативном смысле, но я начала играть [в Туре] только в прошлом году, так что я только знакомлюсь с теннисистками, я мало ещё кого знаю. Но их становится всё больше и больше. Вот завтра я больше узнаю о Яне Фетт.

— Тогда как вы готовитесь? Идете в отель, смотрите на YouTube, обсуждаете со своим тренером?

— Да, мы смотрим матчи, возможно, еще сегодня посмотрим, что-то придумаем, что будет работать. А если не будет работать, то я просто смогу приспособиться во время матча, я надеюсь. Что я что-то увижу во время матча, а там будет видно.

btu.org.ua