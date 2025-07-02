Покращення. Сборная Украины U17 не сыграет на традиционном турнире в Чехии

Фото Друзі Бруля. Верхушка Федерации хоккея Украины

Юношеская команда Украины по хоккею, составленная из игроков не старше 17 лет, не сыграет на President Cup, ежегодном летнем турнире в чешском Тринце, в котором принимают участие команды из ведущих хоккейных стран. Об этом свидетельствует информация о составе участников на августовские соревнования, представленная на официальном сайте турнира. Там примут участие пять чешских, словацкая, австрийская латвийская и швейцарская команды.

Юношеская команда Украины принимала участие в Кубке Президента три предыдущих года. Хорошо зарекомендовав себя в дебютных соревнованиях, когда украинцы в 2022 году заняли третье место, наша команда получала приглашения и на два следующих. В 2023 году украинские хоккеисты стали восьмыми, а в прошлом году уступили в финале «Энергии» из Карловых Варов.

Продолжения не будет, хотя турнир был указан в плане подготовки сборной Украины U18 к чемпионату мира в дивизионе 1А.

«Чтобы рассчитывать на положительный результат в апреле, важно провести все запланированные мероприятия в ходе подготовки, начиная с ближайших сборов и турниров летом», – говорил в недавнем интервью Sport.ua наставник юношеской сборной Александр Бобкин.

Видно, что к его пожеланиям в Федерации хоккея Украины прислушались.

По информации Sport.ua, в предыдущие три года об участии в Кубке Президента в Тринце на личных связях договаривался тогдашний генеральный менеджер молодежных сборных Украины Сергей Бабинец. Но осенью 2024-го группа пожилых реформаторов решила сменить руководство Федерации хоккея Украины, подняв на должность вместо Георгия Зубка (экс)президента клуба «Кременчуг» Сергея Мазура. Бабинец был в числе двух работников офиса ФХУ, прекративших сотрудничество с Федерацией после смены власти. Без Сергея договариваться об участии в турнире в Тринце (а, может, не только в нем; поживем – увидим) некому.

Напомним, что при президентстве Георгия Зубко национальные команды Украины всех возрастов впервые в истории имели полноценный график подготовки с участием в престижных международных турнирах. Это помогло всем трем командам (национальной, молодежной и юношеской сборным) подняться в дивизион 1А чемпионата мира. Более того, юноши (U18) в 2024-м и 2025-м останавливались в шаге от выхода в топ-дивизион. До нынешней весны сборные выступали на чемпионатах мира на том фундаменте, который заложила команда Зубко. Теперь слово за новыми зодчими. Пока же, как в слогане одного печально известного президента-беглеца, наблюдаем «покращення життя вже сьогодні».

ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Зубко покинул пост президента ФХУ

sport.ua