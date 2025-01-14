Проворов вошел во вторую символическую сборную «Филадельфии» в XXI веке

Иван Проворов. Фото Global Look Press

Российский защитник Иван Проворов был включен во вторую символическую сборную «Филадельфии» в первой четверти XXI века, сообщается на официальном сайте НХЛ.

28-летний хоккеист выступал за «Флайерз» с 2016 по 2023 год, в сезоне-2016/17 Проворова признавали лучшим защитником клуба. В июне 2023 года игрока обменяли в «Коламбус».

В 532 встречах за «Флайерз» защитник набрал 217 (65+152) очков.

Первая сборная «Филадельфии»: Роман Чехманек, Эрик Дежарден, Киммо Тимонен, Симон Ганье, Клод Жиру, Майк Ричардс.

Вторая сборная: Брайан Буше, Крис Пронгер, Иван Проворов, Даниэль Бриер, Шон Кутюрье, Якуб Ворачек.

Игроки, включенные в первую сборную, могут войти в символическую сборную НХЛ по итогам голосования среди болельщиков. Опрос стартует в феврале.

Источник: NHL

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