Лейкерс уступили Сан-Антонио, Детройт победил Нью-Йорк в регулярном чемпионате НБА

Победы минувшей ночью также добыли Миннесота, Торонто, Хьюстон и Клипперс
В ночь на 14 января состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
- НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардз — Миннесота Тимбервулвз — 106:120 (20:25, 27:26, 32:31, 27:38)
Нью-Йорк Никс — Детройт Пистонз — 119:124 (26:37, 37:22, 27:36, 29:29)
Торонто Рэпторз — Голден Стэйт Уорриорз — 104:101 (28:26, 24:24, 23:28, 29:23)
Хьюстон Рокетс — Мемфис Гриззлис — 120:118 (23:30, 34:30, 30:32, 33:26)
Лос-Анджелес Клипперс — Майами Хит — 109:98 (28:35, 15:13, 36:20, 30:30)
Лос-Анджелес Лейкерс — Сан-Антонио Сперс — 102:126 (26:28, 36:25, 27:36, 13:37)