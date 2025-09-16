Новый сезон Суперлиги стартует 3 октября

В новом розыгрыше Суперлиги примут участие 10 команд

Старт нового сезона украинской Суперлиги по баскетболу запланирован на пятницу, 3 октября.

Отметим, сезоне 2025/26 Суперлиги Favbet увеличится количество участников до десяти команд – к восьми, игравшим в прошлом сезоне (Днепр, Киев-Баскет, Черкасские Мавпы, Ровно-ОШВСМ, Кривбасс, Старый Луцк-Университет, Запорожье, Прикарпатье-Говерла), добавились финалисты Высшей Лиги (Харьковские Соколы и Нико-Баскет).

Регулярный чемпионат пройдет в три круга, после которых лучшие восемь команд выйдут в плей-офф, где разыграют медали сезона.

Стоит отметить, что матчи регулярного чемпионата будут проходить в формате баблов, но в этом сезоне игровыми днями будут преимущественно пятница, суббота, воскресенье. При этом четыре команды будут играть в одном бабле, еще четыре команды – в другом, а две команды сыграют в рамках тура матч между собой.

В минувшем сезоне-2024/25 Днепр во второй раз подряд выиграл национальную Суперлигу. Команда Владимира Коваля в трех матчах в финале обыграла Киев-Баскет (2:1).

Источник