ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий боксер стал новым чемпионом мира вместо Кроуфорда

Getty Images/Global Images Ukraine. Аббас Барау

Немецкий боксер Аббас Барау (17–1, 9 КО) официально повышен в статусе до полноценного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг). Такое решение было принято Международной ассоциацией бокса (WBA).

Американский боксер Теренс Кроуфорд, который владел титулом WBA в этом дивизионе ранее поднялся на две весовые категории и провел бой против мексиканца Сауля Альвареса. Представитель США одолел «Канело», отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира и поэтому решил продолжить карьеру во втором среднем весе.

По этой причине комитет WBA отобрал свой пояс у Кроуфорда, и сделал полноценным чемпионом Барау, который до этого владел лишь временным титулом.

Аббас – призер чемпионата мира, чемпион Европы среди любителей, чемпион Европы по версии EBU (2024). В своей карьере провел 18 поединков, в которых одержал 17 побед. Единственное поражение потерпел еще в августе 2020 года. В последнем бою Барау сенсационно одолел непобежденного кубинца Йоэниса Тельеса, после чего и улучшил свои позиции в мировых рейтингах.

sport.ua