«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри

Sky Sports. Энтони Джошуа

Супертяж Энтони Джошуа, который дважды проиграл Александру Усику, надеется на победу украинца в поединке против Тайсона Фьюри.

«Не хотелось бы звучать так, словно я хейтер Фьюри. Но его не уважаю за то, что он говорил, за те вещи, которые он постоянно говорит. Он вообще много говорит, поэтому я хочу, чтобы ему сломали челюсть в этом бою».

«У меня такое ощущение, что меня все спрашивают про бой Усика и Фьюри», – сказал Джошуа.

Поединок должен состояться 18 мая, а Джошуа 8 марта проведет бой с Франсисом Нганну.

Приедет ли Усик? Фьюри намерен посетить бой Джошуа и Нганну

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