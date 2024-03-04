Энрике — о матче ЛЧ против Реал Сосьедад: У нас есть единая цель

Главный тренер ПСЖ настроен на победу команды
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Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился своими ожиданиями от матча Лиги чемпионов.
"Мы имеем единственную цель, которая заключается в том, чтобы попытаться выиграть игру. Мы очень хотим победить "Реал Сосьедад" на выезде, но это будет очень трудно".
Напомним, что 5 марта, "ПСЖ" сыграет против "Реал Сосьедад". Начало — в 22:00.
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