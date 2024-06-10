«Решение должно устраивать всех». Гвардиола прокомментировал ситуацию с Канселу

Стороны в поисках компромисса
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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем защитника "горожан" Жоау Канселу.
Прошлый сезон португалец провёл за "Барселону". В 42 матчах во всех турнирах Канселу отметился 4 забитыми мячами и 5 результативными передачами.
"Решение должно устраивать всех. Клубы это обсудят.
Канселу – наш игрок. Если соглашение не будет достигнуто, ему придется вернуться к предсезонке.
Если он захочет остаться там и клубы согласятся — сделка будет оформлена", – сказал Пеп.