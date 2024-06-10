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Футбол

«Решение должно устраивать всех». Гвардиола прокомментировал ситуацию с Канселу

Стороны в поисках компромисса

"Решение должно устраивать всех". Гвардиола прокомментировал ситуацию с Канселу

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

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    • Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем защитника "горожан" Жоау Канселу.

    Прошлый сезон португалец провёл за "Барселону". В 42 матчах во всех турнирах Канселу отметился 4 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

    "Решение должно устраивать всех. Клубы это обсудят.

    Канселу – наш игрок. Если соглашение не будет достигнуто, ему придется вернуться к предсезонке.

    Если он захочет остаться там и клубы согласятся — сделка будет оформлена", – сказал Пеп.

    www.ua-football.com

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