Джейми Чэдвик одержала первую победу в Indy NXT

Про первый поул британской гонщицы Джейми Чэдвик в американской молодёжной серии Indy NXT мы рассказывали, но теперь есть повод написать про следующее её достижение, ещё более важное.

Джейми стала первой женщиной в истории, кому удалось одержать победу в гонке Indy NXT, проходившей на трассе дорожного типа. На автодроме Road America, что в штате Висконсин, Чэдвик стартовала с поула, лидировала все 20 кругов и первой пересекла линию финиша на 0,8 секунды раньше Луиса Фостера, её напарника по команде Andretti.

«У меня просто нет слов! Если честно, сейчас меня переполняют эмоции, – только и смогла сказать Джейми после финиша. – В этом году у нас невероятно быстрая машина, и я просто очень рада, что нам удалось удержаться впереди».

Разумеется, довольна не только 26-летняя гонщица, трёхкратная чемпионка женской W Series, ныне выступающая наравне с мужчинами – доволен и Майкл Андретти, владелец Andretti Global. Он первым поздравил Джейми с этим важным успехом.

«Она великолепно справляется с делом, – подчеркнул Андретти. – Зимой Джейми очень упорно трудилась, чтобы более уверенно пилотировать эти машины и с начала сезона выступает очень конкурентоспособно. Меня впечатлили круги, которые она проехала в квалификации, но ещё более сильное впечатление произвело то, насколько правильно она располагала машину на трассе на протяжении всей гонки, при этом преподав пару уроков парням!..

Indy NXT – отличная программа, именно поэтому мы её поддерживаем, поэтому пригласили Джейми. Они с Луисом Фостером прекрасно выступают, и он тоже заработал немало очков».

Джейми стала лишь третьей гонщицей в истории этой молодёжной серии, кому удалось подняться на вершину подиума, но со времени предыдущий победы прошло уже много времени: в 2010 году её соотечественница Пиппа Манн выиграла гонку на овальном автодроме в штате Кентукки.

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