Джордж Расселл: Гонщики определились и ждут поправок

Макс Ферстаппен не был оштрафовал в Остине, когда в борьбе за позицию вытеснил с трассы Ландо Норриса, а в Мехико получил два 10-секундных штрафа. В Катаре председатель GPDA Джордж Расселл заявил, что гонщики пришли к единому мнению – и теперь ждут поправок к регламенту…

Джордж Расселл: «Не думаю, что это сложный вопрос. У всех нас сходное понимание ситуации. Если ты обгоняешь по внутреннему радиусу, входишь в поворот и не вылетаешь, то это твой поворот.

Все хотят видеть жесткую борьбу колесо в колесо, когда машины вылетают в гравий и летят искры. Думаю, стюарды это понимают. Если вы на внешнем радиусе, и вас обгоняют, вы должны уступить.

Сейчас регламент обязывает находящегося внутри гонщика оставить место тому, кто находится снаружи, от апекса до выхода. Это правило будет отменено. Надеюсь, уже в этот уик-энд».

Многие гонщики считают, что если вы обгоняете машину с внутренней стороны, то должны быть в состоянии удержаться на трассе. Если смогли удержаться, то имеете право заставить соперника проехать шире, как это было принято у всех нас со времен картинга.

Мы также пришли к выводу, что большинство этих проблем связано с трассами. Мы обсуждали проблемы в Остине, и я думаю, что многие манёвры просто не были бы предприняты, если бы там был гравий, как в четвертом повороте в Австрии. Вы выскочите на гравий, если не удержите машину, достаточно выйти за предел на один-два процента.

Трассы – это первопричина, а рекомендации – временное решение, которое мы должны принять, пока все трассы не приведут в надлежащий вид».

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