Вратарь Шахтера стал рекордсменом Лиги чемпионов

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству сейвов, совершенных в течение одного матча. Произошло это в игре пятого тура ЛЧ против ПСВ.

«Шахтер» не удержал преимущество в два мяча и проиграл ПСВ со счетом 2:3. Все три мяча «горняки» пропустили после 87-й минуты.

Всего по воротам украинского клуба ПСВ нанес 34 удара, 15 раз непосредственно приходилось вмешиваться в игру голкиперу Дмитрию Ризныку.

15 сейвов является абсолютным рекордом Лиги чемпионов. Вратарь «Шахтера» на два сейва опередил автора предыдущего рекорда Омри Глазера, который 13 раз спасал ворота «Црвены Звезды» в игре против «Ман Сити» в сезоне 2023/24.

В общей сложности за пять матчей в основном раунде Лиги чемпионов Ризнык совершил 26 сейвов.