Мюллер высказался о своем будущем в Баварии

Моя ситуация неопределенная (с)

Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда "Баварии" Томас Мюллер накануне матча ЛЧ против ФК "Слован Братислава" высказался о своем будущем в команде.

"Судьба "Баварии" не будет зависеть от того, продлю я свой контракт или нет. Есть вопросы поважнее. Это может быть важным фактором, но не решающим. Я достаточно четко дал понять, что моя ситуация неопределенная", – сказал футболист.

Добавим, что контракт Мюллера с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2025 года. Томас выступает за основную команду немецкого клуба с 2009 года.

Читайте такжеМюллер рассказал о шансах Баварии попасть в топ-8 в ЛЧ

www.ua-football.com