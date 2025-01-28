Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа – Дюбуа

Спортивный эксперт и обозреватель бокса Гарет Дэвис прокомментировал текущее положение дел в супертяжелом весе, а также оценил перспективы боксеров:

«Станет ли Джошуа когда-нибудь снова чемпионом? Если одолеет Дюбуа в реванше, то да. Это трудно предсказать, но я уверен, что этого не случится. Джошуа и Фьюри все. Они больше не смогут завоевать титул.

Мы наблюдаем смену поколений. Теперь на первый план выходят Даниель Дюбуа и Мозес Итаума. Даже Дозеф Паркер получил последнюю возможность в своей карьере побороться за титул», – поделился мнением Дэвис.

Ранее эксперт назвал боксера, который может победить Александра Усика.

sport.ua