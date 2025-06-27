Известный боксер: Это единственное, на что может надеяться Дюбуа в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрейзер Кларк

Известный британский боксер Фрейзер Кларк высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Дюбуа нужно дать шанс в этом бою. Он обладает мощным ударом. Это парень, который обладает одним из самых сильных ударов в супертяжелом весе.

Дюбуа будет драться против одного из лучших боксеров, которых мы видели. Ему нужно провести вечер всей своей жизни, Дюбуа стоит надеяться также только на то, что это будет один из худших вечеров Усика», — сказал Кларк.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua