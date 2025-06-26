Бортолето: Мы всё ближе к регулярной борьбе за очки

Инженеры Sauber подготовили новинки к Гран При Австрии. Габриэль Бортолето надеется, что обновления окажутся настолько же эффективными, как и те, которые команда привезла в Барселону, и позволят побороться за очки в этот уик-энд.

Габриэль Бортолето: «В Барселону мы привезли новинки, которые сработали очень хорошо. Поэтому мы ожидаем, что с новыми деталями вновь сможем сделать шаг вперёд. Очевидно, нам нужно посмотреть, насколько большим он окажется, и будет ли таким же большим, как в Барселоне. Это мы узнаем только завтра на трассе, но я с нетерпением этого жду.

Команда хорошо поработала над модернизацией машины, и нам удалось отыграть время на круге. Надеюсь, мы движемся в правильном направлении. По крайней мере, мне так кажется.

Мы всё ближе и ближе к тому, чтобы регулярно бороться за очки. До этого сезона, до этапа в Барселоне, если не происходило серьёзных инцидентов или хаоса в гонке, нам было сложно заработать очки. Но в Барселоне мы включились в борьбу. Надеюсь, в этот уик-энд у нас будет ещё больше шансов».

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