Майк Крак: Проблема в том, что нам не хватает времени

На испанском этапе сезона Aston Martin не удалось повторить то, что получилось в Канаде, где оба гонщика команды заработали очки. Даже Фернандо Алонсо на домашней трассе в Барселоне проиграл победителю гонки больше круга, уступив не только соперникам из Red Bull Racing, McLaren, Mercedes и Ferrari, но и гонщикам Alpine.

Разумеется, таким положением дел недоволен не только он, но прежде всего Лоуренс Стролл, владелец команды и председатель совета директоров компании Aston Martin.

«Мы приехали на эту трассу, зная, что для нас этот уик-энд будет одним из самых трудных, – признал Майк Крак, руководитель Aston Martin F1. – В Барселоне обязательно проявятся все недостатки машины, и эта трасса безжалостно определит ваши реальные возможности. Однозначно, нам не хватало скорости, чтобы бороться за очки. Подтвердилось то, чего мы опасались.

Лоуренс Стролл отлично знает, что такое Формула 1, и даже если он проявляет определённое нетерпение, он тоже понимает, что разработка и изготовление новых компонентов требует времени. Он получает самую полную информацию о том, что происходит, и наша задача в том, чтобы повысить уровень результатов.

Но процесс модернизации машины не всегда идёт линейно. Разрабатывая шасси, вы придерживаетесь определённого направления, а когда приступаете к работе на трассе, выясняется, что есть новые проблемы. При том что календарь очень плотный, и вы чуть ли не каждый уик-энд выступаете в гонках, поэтому работа над техническими новинками порой занимает больше времени, чем планировалось.

Сейчас главная проблема именно в том, что нам не хватает времени. Но если анализировать происходящее более комплексно, то мы увидим, что наша команда по-прежнему на стадии становления, и хотя мы работаем на новой современной базе, нам по-прежнему предстоит очень многое сделать. В том числе необходимо понять, каким образом можно повысить эффективность процесса модернизации. В любом случае нужно сохранять спокойствие и сосредоточиться на решении проблем.

С каждой гонкой мы всё лучше понимаем особенности нашей машины, и это позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Мы продолжим работать над новинками и по мере их готовности будем привозить их на гонки, но прежде всего нацеливаемся на венгерский этап чемпионата. Впрочем, мы должны постоянно стремиться показывать как можно более высокие результаты.

Если говорить о том, чего ждать от этапа в Австрии в следующее воскресенье, то на Red Bull Ring больше прямых участков, там можно более эффективно использовать DRS. Там есть и короткие повороты, но есть и пара затяжных, так что я не думаю, что там у нас будут такие же сложности, как были в Барселоне».

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