Даниэль Риккардо: Все мы знаем, чего от нас ждут

Даниэль Риккардо — единственный из четырех действующих гонщиков двух команд Red Bull, у которого нет контракта на следующий год.

Один из кандидатов на его место, участник молодёжной программы Лиам Лоусон, всегда пользовался поддержкой консультанта Red Bull Хельмута Марко, но если он не получит контракт в ближайшие дни, то станет «свободным агентом» и сможет вести переговоры с любой другой командой, используя там навыки и опыт, полученные в Red Bull.

Пока Марко ищет выход из этой ситуации, Риккардо уверяет, что продолжает спокойно выступать…

Даниэль Риккардо: «Я не чувствую какого-то дополнительного прессинга. Никто не берёт меня за плечо, не ставит ультиматумов.

Я и так отлично знаю, что от меня требуется. Жесткий разговор не нужен уже потому, что я давно знаком с Марко и знаю эту систему. Все мы знаем, чего от нас ждут.

Но он не оказывал на меня дополнительного давления, не был придирчив или несправедлив. Вероятно, то, что сейчас попадает в прессу – это вырванные из контекста цитаты, но никакого дополнительного давления от него или внутри команды я не чувствую».

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