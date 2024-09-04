Бывший форвард «Сан-Хосе» Барабанов: «Не смог бы жить в Америке. Очень скучал по России»

Александр Барабанов. Фото ХК «Ак Барс».

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов в интервью «СЭ» рассказал, смог ли бы жить в Америке. Последние четыре сезона он провел в НХЛ.

«Наверное, нет. Очень скучал по России. Тем летом не получилось вернуться, жена на позднем сроке беременности была. Было очень тяжело психологически: родных и близких не увидел, в Питере не побывал», — сказал Барабанов.

В НХЛ Барабанов выступал за «Торонто» и «Сан-Хосе». В прошлом сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков в 46 матчах за «Шаркс».

В это межсезонье 30-летний хоккеист присоединился к казанскому «Ак Барсу».

«Никто не может быть ближе, чем русский человек». Интервью Барабанова — об НХЛ и возвращении домой

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