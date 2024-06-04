Бавария нацелилась на трансфер звезды ПСЖ

Хави Симонс может сменить клуб

Фото: «ПСВ»

Полузащитник "ПСЖ" Хави Симонс, который провел прошлый сезон на правах аренды в "РБ Лейпциг", заинтересовал "Баварию".

По словам Фабрицио Романо, немцы готовы рассмотреть вариант аренды 21-летнего футболиста с правом последующего выкупа. Но "ПСЖ" пока не готов продать своего игрока.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Симонса в 80 миллионов евро. Футболист в прошлом сезоне в Бундеслиге сыграл 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.

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