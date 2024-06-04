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Бокс

Уайлдер после поражения Чжану выпал из топ-10 супертяжей по версии The Ring

Уайлдер после поражения Чжану выпал из топ-10 супертяжей по версии The Ring

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Американский боксер супертяжелого веса Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) выбыл из первой десятки рейтинга лучших бойцов хевивейта по версии The Ring.

Уайлдер проиграл четыре из пяти последних боев. Его единственная победа была одержана над Робертом Хелениусом в октябре 2022 года.

Отметим, что рейтинг возглавляет абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Топ-10 рейтинга супертяжей по версии The Ring

  1. Уайлдер после поражения Чжану выпал из топ-10 супертяжей по версии The Ring

    Александр Усик

  2. Уайлдер после поражения Чжану выпал из топ-10 супертяжей по версии The Ring

    Тайсон Фьюри

  3. Уайлдер после поражения Чжану выпал из топ-10 супертяжей по версии The Ring

    Энтони Джошуа

  4. Уайлдер после поражения Чжану выпал из топ-10 супертяжей по версии The Ring

    Джозеф Паркер

  5. Уайлдер после поражения Чжану выпал из топ-10 супертяжей по версии The Ring

    Чжан Чжилей

  6. Уайлдер после поражения Чжану выпал из топ-10 супертяжей по версии The Ring

    Агит Кабайел

  7. Уайлдер после поражения Чжану выпал из топ-10 супертяжей по версии The Ring

    Даниэль Дюбуа

  8. Уайлдер после поражения Чжану выпал из топ-10 супертяжей по версии The Ring

    Джаред Андерсон

  9. Уайлдер после поражения Чжану выпал из топ-10 супертяжей по версии The Ring

    Джо Джойс

  10. Уайлдер после поражения Чжану выпал из топ-10 супертяжей по версии The Ring

    Филип Хргович

  11. Уайлдер после поражения Чжану выпал из топ-10 супертяжей по версии The Ring

    Эфе Аджагба

Ранее китаец Чжан Чжилей досрочно победил бывшего чемпиона по версии WBC в пятом раунде.

sport.ua

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