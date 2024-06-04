Уайлдер после поражения Чжану выпал из топ-10 супертяжей по версии The Ring

Американский боксер супертяжелого веса Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) выбыл из первой десятки рейтинга лучших бойцов хевивейта по версии The Ring.
Уайлдер проиграл четыре из пяти последних боев. Его единственная победа была одержана над Робертом Хелениусом в октябре 2022 года.
Отметим, что рейтинг возглавляет абсолютный чемпион мира Александр Усик.
Топ-10 рейтинга супертяжей по версии The Ring
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Александр Усик
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Тайсон Фьюри
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Энтони Джошуа
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Джозеф Паркер
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Чжан Чжилей
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Агит Кабайел
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Даниэль Дюбуа
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Джаред Андерсон
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Джо Джойс
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Филип Хргович
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Эфе Аджагба
Ранее китаец Чжан Чжилей досрочно победил бывшего чемпиона по версии WBC в пятом раунде.