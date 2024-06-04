Уайлдер после поражения Чжану выпал из топ-10 супертяжей по версии The Ring

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Американский боксер супертяжелого веса Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) выбыл из первой десятки рейтинга лучших бойцов хевивейта по версии The Ring.

Уайлдер проиграл четыре из пяти последних боев. Его единственная победа была одержана над Робертом Хелениусом в октябре 2022 года.

Отметим, что рейтинг возглавляет абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Топ-10 рейтинга супертяжей по версии The Ring

Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Джозеф Паркер Чжан Чжилей Агит Кабайел Даниэль Дюбуа Джаред Андерсон Джо Джойс Филип Хргович Эфе Аджагба

Ранее китаец Чжан Чжилей досрочно победил бывшего чемпиона по версии WBC в пятом раунде.

sport.ua