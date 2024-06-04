Воля сильніша за тіло: у Києві понад 300 ветеранів та військових взяли участь у “Іграх Нескорених”

Понад три сотні ветеранів та військових зібралися у столиці 31 травня – 2 червня на “Ігри Нескорених”, щоб довести — їхня воля сильніша за тіло.

“Ігри Нескорених” — змагання, які дають змогу військовим після травм та ветеранам продемонструвати свою силу духу та незламність. Цьогоріч у Києві упродовж трьох днів змагалися понад три сотні українських захисників та захисниць, 35 із яких увійдуть до складу української збірної та представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях.

Змагання організували Міністерство у справах ветеранів, Український ветеранський фонд, ГО “СтратКом Україна”, ГО “Ігри Інвіктус України”, ГО “Повернись живим!”.

Як зазначив виконуючий обов’язки Міністра у справах ветеранів Олександр Порхун, цього року надійшло 492 заявки для участі у всеукраїнських змаганнях. Зокрема, найбільша кількість учасників, 49, зареєструвалася від Дніпропетровської області. Крім того, рекордна кількість заявок надійшла від ветеранок та військовослужбовиць – 12.

Загалом у змаганнях взяли участь 329 учасників. Вони показували свою волю та силу у найрізноманітніших видах адаптивного спорту. За підсумками змагань 35 переможців поїдуть представляти нашу країну та змагатися у зимових гібридних “Іграх Нескорених” вже у лютому наступного року.

“Відвага та честь, витривалість і рух вперед — це все про вас, це все про тих, хто, боронячи нашу державу, отримав поранення, але не зламався. Ви мужньо рухаєтеся вперед, ви йдете до цілі і шляхом реабілітації через спорт ви досягаєте результату”, — наголосив Олександр Порхун під час відкриття змагань.

З вітальним словом на відкритті національних змагань виступив виконуючий обов’язки Міністра молоді і спорту Матвій Бідний.

“Ігри Нескорених” засвідчують, що спорт і фізична активність є головним інструментом для повернення до здорового повноцінного життя, який фактично не має альтернативи”, – підкреслив в. о. Міністра.

“Ігри Нескорених” — це, насамперед про змагання із самим собою, про перемогу над своїми викликами, про командний дух та побратимську підтримку.

“Ми всі надихаємося вашими успіхами, ми всі надихаємось вашою волею, ми всі надихаємося вашими силами. І, насправді, кожен день ми працюємо, щоб поліпшити можливості для ветеранів — лікування, реабілітацію тощо. Я б хотіла, щоб кожен із вас був відомий в своєму селищі, в своєму місті, в своїй області, у всій країні. Бо кожен із вас є тим, хто має свою історію, хто створює свою історію. І те, що сьогодні тут є Міністерство молоді та спорту, Міністерство у справах ветеранів, Міністерство оборони, означає, що ви і нас об'єднуєте, ви і нас робите сильнішими, робите сильнішою всю країну”, — зазначила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

Серед спортивних дисциплін, в яких наші військовослужбовці та ветерани показуватимуть свої навички та підкорюватимуть нові вершини, — плавання, веслування на тренажерах, волейбол сидячи, баскетбол на кріслах колісних та регбі на кріслах колісних, а також нові зимові адаптивні види спорту: гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон і керлінг на кріслах колісних.

Нагороджувати ветеранів запросили, зокрема, радницю — Уповноважену Президента України з питань безбар'єрності Тетяну Ломакіну, заступника Головнокомандувача ЗСУ Вадима Сухаревського. Вони відзначили непереможний дух та надзвичайну силу волі кожного з учасників.

Імена ветеранів та військових, які потраплять до збірної України, стане відомо вже протягом червня. Їх визначатиме спеціальна відбіркова комісія за системою оцінки, що відповідає рекомендаціям Міжнародної Фундації Ігор Нескорених 2025. До слова, цього року Міжнародна Фундація Ігор Нескорених збільшила українську квоту з 25 до 35 учасників.

Як наголосила Руслана Величко-Трифонюк, в.о. виконавчого директора Українського ветеранського фонду, з-поміж іншого комісія враховуватиме, як участь у проєкті сприятиме відновленню учасника, адже адаптивний спорт насамперед про це, наголошує.

“У процесі реабілітації ветеранів спорт не лише відновлює фізичне здоров’я, а й покращує психологічний стан. Спорт виступає містком між психологічним та фізичним добробутом. Тому Український ветеранський фонд долучається до організації таких спортивних подій, а також всіляко підтримує розвиток фізичної реабілітації у громадах через конкурси фінансування “Варто”, — зауважила Руслана Величко-Трифонюк.

Ігри Нескорених 2025, що відбудуться у Ванкувері-Вістлері, стануть першими в історії зимовими гібридними Іграми.

Фото — Український ветеранський фонд

ua.tribuna.com