Александр Волков: Любой успех для Украины — как глоток воды в пустыне. Чемпионство Михайлюка — исторический факт, который останется в истории украинского баскетбола навсегда

Легенда отечественного баскетбола считает, что успех Святослава — «мотивация для молодежи и престиж для Украины в это тяжелое время»

Легендарный украинский баскетболист, почетный президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков прокомментировал чемпионский титул НБА соотечественника Святослава Михайлюка, который тот завоевал в составе Бостон Селтикс.

«Безусловно, это исторический факт. Это останется в истории украинского баскетбола навсегда, теперь у нас два чемпиона НБА, еще и в таких командах как Лейкерс и Бостон. Михайлюк прошел относительно трудный путь: колледж, куда он попал молодым в новую культуру, но заключительные два года в Канзасе был одним из лидеров команды. Потом попал в НБА… Но сейчас хотелось, чтобы ему больше доверяли тренеры, ведь у него хватает таланта и возможности играть больше. Но в таких командах как Бостон, чемпионской команде с чрезвычайно талантливым ростером, конкуренция чрезвычайно высока. На его позиции много сильных игроков, но он в составе Селтикс, он чемпион НБА, и это очень важно».

«Я желаю ему только удачи с подписанием нового контракта с Бостоном или другой командой лиги. Но есть и альтернатива – сильные европейские клубы, этот вариант тоже можно рассматривать. Это вопрос больше к нему, его агентам, семье. Хотелось, чтобы, имея такой титул, о котором даже мечтать страшно, он нашел место, где сможет проявить все свои таланты».

«Любой успех для Украины сейчас — это как глоток воды в пустыне. Любой успех дает надежду, ободряет молодежь, которая начинает свой баскетбольный путь или делает первые шаги в других видах спорта. На сегодняшний день можно уже постигнуть путь Свята — кем он был, где начинал, куда он попал и чего достиг. У него невероятный промежуточный результат – чемпион НБА, столько лет в лиге. Это стимул и мотивация для молодежи и престиж для Украины в это тяжелое время».

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Напомним, Бостон завоевал свой 18-й титул в истории франшизы. Михайлюк впервые в своей карьере стал чемпионом НБА, а также вторым украинцем после Стаса Медведенко с чемпионским титулом.

Святослав провел 49 матчей за Селтикс в сезоне. В серии плей-офф украинец за восемь игр в среднем набирая 1,0 очка и 0,6 подбора. За сезон украинец набирал 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 ассистов.

Украинец может как остаться в НБА, так и покинуть состав Селтикс. В Европе услугами Михайлюка интересуются клубы Евролиги — Панатинаикос и Реал.

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