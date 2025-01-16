Днепр сыграет перенесенные матчи Суперлиги Favbet против Запорожья и Кривбасса 18-го и 19-го января

Оба поединка пройдут на домашней арене чемпиона и лидера – СК Шинник

Стали известны даты и место проведения двух перенесенных матчей Суперлиги Favbet-2024/25 с участием Днепра.

Номинально выездные поединки против БК Запорожья и Кривбасса действующий чемпион проведет на своей площадке — в помещении СК «Шинник». Встречи пройдут, соответственно, 18-го и 19-го января. Оба матча были ранее перенесены из-за участия днепрян в Кубке Европы ФИБА.

Днепр выиграл у Запорожья 11 последних матчей Суперлиги, начиная с сезона 2021/22. История противостояния днепрян с Кривбассом стартовала в том же сезоне, и в дебютной встрече победу праздновала криворожская команда. Но все шесть последующих поединков завершились в пользу представителя областного центра.

Команда Владимира Коваля уверенно лидирует в Суперлиге Favbet, не потерпев ни единого поражения. Кривбасс занимает пятое место в турнирной таблице, Запорожье следует за ним.

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