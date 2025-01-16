Лернер Тьен – о пятичасовой победе над Медведевым: “Сейчас у меня столько адреналина, что я даже не знаю, в каком я состоянии”

19-летний американец Лернер Тьен прокомментировал свою победу над пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым во втором круге Открытого чемпионата Австралии



О своем эмоциональном и физическом состоянии после победы

“Честно говоря, я еще полностью не осознал, что произошло. Я просто рад, что я уже оказался вне корта. Думаю, я никогда не играл такой затяжной матч и не проводил столько часов подряд на теннисном корте. Честно, я просто рад, что все позади. Это были мои первые два пятисетовых матча, я провел где-то 8-9 часов на корте и это придает уверенности, что я могу выдержать и такие более физические противостояния. Сейчас у меня столько адреналина, что я даже не знаю, в каком я состоянии. Наверное, завтра утром я буду как из-под танка.

Очевидно, я очень счастлив, но, думаю, я еще не до конца почувствовал, что произошло. Я еще даже не прикасался к своему телефону. Я только видел все эти уведомления на экране блокировки. Когда вернусь в отель, то свяжусь с близкими, отвечу на сообщения. Думаю, с адреналином я не смогу заснуть еще несколько часов, поэтому тогда и разберусь с этим.”

О том, как настраивался на этот поединок

“К этому матчу я старался относиться просто как к любому другому. Вера – это важный аспект успеха и побед в целом. Я всегда выхожу на корт с мыслью, что у меня есть шанс на победу. Я не пытался делать этот матч чем-то более важным, чем любой другой, который я играл. Просто вышел, чтобы получить удовольствие и посмотреть, что я могу сделать.”

О потерянном матчболе в третьей партии

“Перезагрузиться после этого было не очень сложно. Я даже не коснулся мяча на том матчболе. Это не было что-то типа огромной упущенной возможности. Не знаю, сколько длился третий сет, но он был длинным. Я уступал по ходу партии с брейком, потом сделал камбэк. Было немного тяжело из-за того, что я проиграл в таком затяжном тай-брейке после того, как отыграл сетбол и дальше сам имел матчбол. Но я просто говорил себе: «Если бы перед матчем мне сказали, что я начну со счета 2:1 по сетам, я бы был в восторге». Это была не такая уж и плохая позиция.

В четвертом сете, честно говоря, мне очень хотелось в туалет, поэтому я старался завершить его достаточно быстро. Но я также хотел начать пятый сет на подаче, поэтому я выцарапал этот один гейм при счете 0-5, и все в итоге сработало.”

О мотивации благодаря результатам других молодых теннисистов Фонсеки и Меншика

“Это было довольно вдохновляюще. Они одержали свои победы еще до моего сегодняшнего матча. Можно сказать, что я просто пытался присоединиться к ним. Видеть их выступления, их победы на этой неделе, – это добавляет немного больше веры в то, что это возможно.”

btu.org.ua