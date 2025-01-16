Забарный? Болельщики Борнмута ответили, кто является лидером защиты в команде

Итоги небольшого опроса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный транслятор Премьер-лиги в Украине Setanta Sports поделился видео с опросом болельщиков "Борнмута".

Фанатов команды спросили, кого они считают главным защитником своей команды.

По итогам опроса, 8 болельщиков отдали свои голоса за нашего соотечественника Илью Забарного, 2 – за Дина Хейсена, а еще двое не смогли определиться между двумя защитниками и отдали голоса обоим.

@setantasportsua Чи є Забарний лідером лінії захисту Борнмуту? ???? #zabarnyi #bournemouth #setantasports ♬ original sound – Setanta Sports Ukraine

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