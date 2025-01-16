Большой реванш и трилогия. Два американца договорились о поединках

По информации американских СМИ, Девин Хейни и Райан Гарсия в октябре 2025 года проведут реванш, а в 2026 году состоится третий поединок между боксеров.
Все это обеспечит Саудовская Аравия, где и пройдут два поединка.
В апреле минувшего года Гарсия победил Хейни решением судей, однако затем у боксера забрали победу из-за того, что нашли в его организме запрещенные вещества.
В Саудовской Аравии на ближайшее время готовят ряд больших поединков, в том числе с участием Теренса Кроуфорда и Канело Альвареса.
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sport.ua