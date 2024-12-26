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Теннис

Халеп пропустит старт теннисного сезона из-за травм

Симона Халеп планирует вернуться в Тур в начале февраля

Румынская теннисистка не сможет сыграть на турнире WTA 250 в Окленде и в квалификации Australian Open.

Со слов Халеп, после участия в выставочном турнире в Абу-Даби она почувствовала боль в колене и плече. После консультации со своей командой Симона приняла решение пропустить первый месяц нового сезона.

Также румынка сообщила, что надеется сыграть на домашнем турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, который пройдёт на первой неделе февраля.

 
Фото: Getty Images.
btu.org.ua

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