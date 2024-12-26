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Футбол

Челси перед матчем с Фулхэмом повесил футболку тренера вратарей в раздевалке. Известно, для чего

Приятный жест от клуба

Челси перед матчем с Фулхэмом повесил футболку тренера вратарей в раздевалке. Известно, для чего

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Челси" перед матчем с "Фулхэмом" повесил футболку тренера вратарей в раздевалке.

    Тренер вратарей Иларио сегодня в последний раз побудет на "Стэмфорд Бридж" на своей должности. С 1 января он присоединится к тренерскому штабу нового тренера сборной Англии Томаса Тухеля.

    Лондонский клуб поблагодарил Иларио и повесил его футболку в раздевалке.

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    • Иларио присоединился к "Челси" 1 июля 2006 года и играл в клубе 8 лет. В 2014 году игрок решил завершить карьеру в лондонском клубе.

    В сезоне 2016/17 португальский футболист стал тренером вратарей "Челси". Он доработает в клубе до 31 декабря 2024 года.

    www.ua-football.com

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